Арсенал установил цену за одного из лидеров команды

Как сообщает журналист Джеймс МакНиколас, "Арсенал" хочет усилить фланги атаки этим летом. Но приобрести нового вингера будет непросто, ведь еще ожидаются громкие подписания на позиции центрфорварда, опорника, вратаря и, возможно, защитника. Поэтому если "Арсенал" захочет привлечь нескольких атакующих игроков, придется кого-то продать.

Это породило определенные спекуляции относительно будущего Габриэля Мартинелли и Леандро Троссара – ценных активов, которые могли бы укрепить трансферный бюджет. В то же время оба пока остаются в планах Микеля Артеты. Бразильцу четко дали понять, что клуб хочет сохранить своих лучших футболистов и считает его одним из них. Контракт Мартинелли истекает в 2027 году, однако "Арсенал" имеет опцию еще на один год.

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Впрочем, в футболе все может измениться. Если поступит большое предложение – и оно также заинтересует Мартинелли – планы могут скорректироваться. Такой сценарий реализовать непросто. Круг элитных клубов, в которые он хотел бы перейти, достаточно узок, а с учетом того, что у него фактически еще три года контракта, "Арсенал" оценивает его более чем в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ситуация с Троссаром несколько иная. Бельгийцу уже 30 лет, и он осознает, что следующий крупный контракт может стать для него последним на самом высоком уровне. Его агенты ведут переговоры с клубом по действующему соглашению, которое рассчитано до 2027 года. Однако речь идет не о продлении, а о повышении зарплаты, которая отражала бы его статус в команде. Но, как и с Мартинелли, выгодное предложение со стороны другого клуба может все изменить.