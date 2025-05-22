Тренер клуба АПЛ может покинуть команду в конце сезона

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелроой может покинуть команду в конце этого сезона, поскольку его будущее остается неопределенным. Руководство "лис" рассматривает варианты для его замены.

Как сообщает издание Sky Sports, после последнего матча сезона в АПЛ нидерландец собирается покинуть "Лестер", а на его место может прийти экс-тренер "Саутгемптона" Рассел Мартин или Дэнни Рель из "Шеффилд Уэнсдей". На следующей неделе руководство клуба и Рууд ван Нистелроой встретятся для того, чтобы обсудить дальнейшее будущее.

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Напомним, что "Лестер" досрочно вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Команда Рууда ван Нистелрооя занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 25 очками перед последним туром.