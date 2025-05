Случайность или закономерность? Вратарь Манчестер Юнайтед проиграл свой третий еврокубковый финал

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана отметился интересным антидостижением, потерпев поражение в своем третьем еврокубковом финале. В этом году его команда проиграла "Тоттенхэму" (1:0) в финале Лиги Европы.

До этого Онана уже играл в финале Лиги Европы за "Аякс" в 2017 году, однако тогда амстердамский клуб как раз уступил "красным дьяволам" в решающем поединке со счетом 2:0. Позже камерунский голкипер проиграл в финале Лиги чемпионов в 2023 году, когда "ушастый трофей" впервые в истории достался "Манчестер Сити".

André Onana has lost 3/3 of the European finals he has played in...



❌ Loss to Manchester United in 2017 Europa League final



❌ Loss to Manchester City in 2023 Champions League final



❌ Loss to Tottenham in 2025 Europa League final pic.twitter.com/CF5avAJuJL