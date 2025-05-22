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Случайность или закономерность? Вратарь Манчестер Юнайтед проиграл свой третий еврокубковый финал
Все три — в разных клубах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана отметился интересным антидостижением, потерпев поражение в своем третьем еврокубковом финале. В этом году его команда проиграла "Тоттенхэму" (1:0) в финале Лиги Европы.
До этого Онана уже играл в финале Лиги Европы за "Аякс" в 2017 году, однако тогда амстердамский клуб как раз уступил "красным дьяволам" в решающем поединке со счетом 2:0. Позже камерунский голкипер проиграл в финале Лиги чемпионов в 2023 году, когда "ушастый трофей" впервые в истории достался "Манчестер Сити".
- "Аякс" 0:2 "Манчестер Юнайтед" (Лига Европы, 2016/17)
- "Манчестер Сити" 1:0 "Интер" (Лига чемпионов, 2022/23)
- "Тоттенхэм" 1:0 "Манчестер Юнайтед" (Лига Европы, 2024/25)
André Onana has lost 3/3 of the European finals he has played in...— EuroFoot (@eurofootcom) May 22, 2025
❌ Loss to Manchester United in 2017 Europa League final
❌ Loss to Manchester City in 2023 Champions League final
❌ Loss to Tottenham in 2025 Europa League final pic.twitter.com/CF5avAJuJL
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Напомним, что «Тоттенхэм», который одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, выиграл свой первый трофей с 2008 года. В общем «шпоры» в третий раз выиграли Кубок УЕФА/Лигу Европы.
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