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Случайность или закономерность? Вратарь Манчестер Юнайтед проиграл свой третий еврокубковый финал

Англия
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Все три — в разных клубах

Случайность или закономерность? Вратарь Манчестер Юнайтед проиграл свой третий еврокубковый финал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана отметился интересным антидостижением, потерпев поражение в своем третьем еврокубковом финале. В этом году его команда проиграла "Тоттенхэму" (1:0) в финале Лиги Европы.

До этого Онана уже играл в финале Лиги Европы за "Аякс" в 2017 году, однако тогда амстердамский клуб как раз уступил "красным дьяволам" в решающем поединке со счетом 2:0. Позже камерунский голкипер проиграл в финале Лиги чемпионов в 2023 году, когда "ушастый трофей" впервые в истории достался "Манчестер Сити".

  • "Аякс" 0:2 "Манчестер Юнайтед" (Лига Европы, 2016/17)
  • "Манчестер Сити" 1:0 "Интер" (Лига чемпионов, 2022/23)
  • "Тоттенхэм" 1:0 "Манчестер Юнайтед" (Лига Европы, 2024/25)
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Напомним, что «Тоттенхэм», который одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, выиграл свой первый трофей с 2008 года. В общем «шпоры» в третий раз выиграли Кубок УЕФА/Лигу Европы.

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Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Финал Лиги Европы Андре Онана
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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