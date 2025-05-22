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Тоттенхэм, победив Манчестер Юнайтед, повторил достижение Эвертона

Англия
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Это было сложно

Тоттенхэм, победив Манчестер Юнайтед, повторил достижение Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм", победив "Манчестер Юнайтед", повторил достижение "Эвертона".

Лондонский клуб в четвёртый раз в сезоне победил "Манчестер Юнайтед" - дважды в АПЛ, в четвертьфинале Кубка английской Лиги и Лиге Европы.

"Тоттенхэм" стал второй командой, установившей подобное достижение.

Первым был "Эвертон" в сезоне 1985/86. "Ириски" дважды победили клуб из Манчестера в чемпионате Англии, один раз в Кубке Англии и один раз в Суперкубке Футбольной Лиги.

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Напомним, что "Тоттенхэм" в финале Лиги Европы победил "Манчестер Юнайтед" (1:0) и стал победителем турнира.

Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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