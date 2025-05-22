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Тоттенхэм, победив Манчестер Юнайтед, повторил достижение Эвертона
Это было сложно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм", победив "Манчестер Юнайтед", повторил достижение "Эвертона".
Лондонский клуб в четвёртый раз в сезоне победил "Манчестер Юнайтед" - дважды в АПЛ, в четвертьфинале Кубка английской Лиги и Лиге Европы.
"Тоттенхэм" стал второй командой, установившей подобное достижение.
Первым был "Эвертон" в сезоне 1985/86. "Ириски" дважды победили клуб из Манчестера в чемпионате Англии, один раз в Кубке Англии и один раз в Суперкубке Футбольной Лиги.
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Напомним, что "Тоттенхэм" в финале Лиги Европы победил "Манчестер Юнайтед" (1:0) и стал победителем турнира.
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