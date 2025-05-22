"Если клуб думает, что настало время расстаться...". Фернандеш порассуждал о возможном уходе из МЮ

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не намерен покидать клуб этим летом, но в то же время признал некоторую неопределенность с будущим.

В ночь с 21 на 22 мая манкунианцы потерпели поражение в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" (0:1).

"Я всегда говорил, что буду здесь до тех пор, пока клуб не скажет мне, что настало время уйти. Я жажду большего и хочу привести клуб к великим дням. В день, когда клуб подумает, что я им больше не нужен или что настало время расстаться, я уйду. Так бывает в футболе, и ты никогда не знаешь будущее. Но я всегда говорил это и продолжу быть верным своему слову. Если клуб думает, что настало время расстаться, потому что они хотят заработать на мне или вроде того, то ничего не поделать. В футболе бывает и так", — цитирует португальца The Independent.

Контракт 30-летнего Фернандеша с "МЮ" рассчитан до середины 2027 года.



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