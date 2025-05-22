Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если клуб думает, что настало время расстаться...". Фернандеш порассуждал о возможном уходе из МЮ
Все зависит от решения руководства
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не намерен покидать клуб этим летом, но в то же время признал некоторую неопределенность с будущим.
В ночь с 21 на 22 мая манкунианцы потерпели поражение в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" (0:1).
"Я всегда говорил, что буду здесь до тех пор, пока клуб не скажет мне, что настало время уйти. Я жажду большего и хочу привести клуб к великим дням.
В день, когда клуб подумает, что я им больше не нужен или что настало время расстаться, я уйду. Так бывает в футболе, и ты никогда не знаешь будущее. Но я всегда говорил это и продолжу быть верным своему слову.
Если клуб думает, что настало время расстаться, потому что они хотят заработать на мне или вроде того, то ничего не поделать. В футболе бывает и так", — цитирует португальца The Independent.
Контракт 30-летнего Фернандеша с "МЮ" рассчитан до середины 2027 года.
Читайте такжеФернандеш - после поражения в финале Лиги Европы: Даже победа не спасла бы сезон МЮ
Популярное сейчас
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Наконец-то и они стали чемпионами. Тоттенхэм непобедим для Манчестер Юнайтед в этом сезоне
- Гвардиола о полузащитнике Манчестер Сити: Это второй лучший распасовщик, с которым я работал
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы