Ищут замену Мудрику? Известный журналист назвал трансферные приоритеты Челси

Известный журналист назвал главные цели лондонского "Челси" на летнее трансферное окно.

Согласно информации от Николо Скиры, руководство "синих" в ближайшее время планирует подписать трех новых игроков. В их список задач в частности входит усиление обороны, ведь "Челси" намерен приобрести центрального защитника.

Также лондонцы стремятся обновить линию атаки команды. В клубе нацелились на подписание нового форварда и, возможно, они ищут замену Михаилу Мудрику, поскольку они хотят приобрести нового футболиста на позицию вингера.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее "Челси" презентовал домашнюю форму на следующий сезон без Михаила Мудрика. Украинец до сих пор не может играть в футбол из-за проваленного допинг-теста.