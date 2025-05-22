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Ищут замену Мудрику? Известный журналист назвал трансферные приоритеты Челси
Этим летом лондонский топ-клуб планирует подписать трех новых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный журналист назвал главные цели лондонского "Челси" на летнее трансферное окно.
Согласно информации от Николо Скиры, руководство "синих" в ближайшее время планирует подписать трех новых игроков. В их список задач в частности входит усиление обороны, ведь "Челси" намерен приобрести центрального защитника.
Также лондонцы стремятся обновить линию атаки команды. В клубе нацелились на подписание нового форварда и, возможно, они ищут замену Михаилу Мудрику, поскольку они хотят приобрести нового футболиста на позицию вингера.
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Напомним, что ранее "Челси" презентовал домашнюю форму на следующий сезон без Михаила Мудрика. Украинец до сих пор не может играть в футбол из-за проваленного допинг-теста.
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