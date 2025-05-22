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Ищут замену Мудрику? Известный журналист назвал трансферные приоритеты Челси

Англия

Этим летом лондонский топ-клуб планирует подписать трех новых игроков

Ищут замену Мудрику? Известный журналист назвал трансферные приоритеты Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный журналист назвал главные цели лондонского "Челси" на летнее трансферное окно.

Согласно информации от Николо Скиры, руководство "синих" в ближайшее время планирует подписать трех новых игроков. В их список задач в частности входит усиление обороны, ведь "Челси" намерен приобрести центрального защитника.

Также лондонцы стремятся обновить линию атаки команды. В клубе нацелились на подписание нового форварда и, возможно, они ищут замену Михаилу Мудрику, поскольку они хотят приобрести нового футболиста на позицию вингера.

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Напомним, что ранее "Челси" презентовал домашнюю форму на следующий сезон без Михаила Мудрика. Украинец до сих пор не может играть в футбол из-за проваленного допинг-теста.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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