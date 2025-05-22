  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Победитель Лиги Европы объявил о проведении парада. Известен маршрут

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победитель Лиги Европы объявил о проведении парада. Известен маршрут

Англия

Гулять, так гулять

Победитель Лиги Европы объявил о проведении парада. Известен маршрут

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Победитель Лиги Европы объявил о проведении парада.

"Тоттенхэм" на клубном сайте сообщил, что в пятницу 23 мая устроят парад для болельщиков в честь победы в Лиге Европы.

Ожидается, что парад начнётся в Эдмонтон-Грин примерно в 17:30 и продлится в течение 60 – 90 минут. Автобус с футболистами пройдёт по следующему маршруту:

  • Бродвей/Фор-стрит (в южном направлении)
  • Главная дорога (в южном направлении) мимо стадиона
  • Лэнсдаун-роуд (в восточном направлении)
  • Уиллоуби-лейн (в северном направлении)
  • Нортумберленд-парк (в западном направлении)

Клуб даст возможность болельщикам сфотографироваться с трофеем.

"Над Хай-роуд, за пределами стадиона, на Пэкстон-Террас будет оборудована сцена для встречи игроков и тренерского состава, а также для вручения трофея болельщикам, собравшимся вскоре после завершения автобусного парада.

До этого мы будем развлекать болельщиков диджеем, живой музыкой и вопросами и ответами с легендами с 15:00", - сообщил клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Тоттенхэм" выиграл еврокубок спустя 41 год.

По теме
yellow-arrow
Арне Слот вспомнил свой первый официальный матч с Ливерпулем
yellow-arrow
Ищут замену Мудрику? Известный журналист назвал трансферные приоритеты Челси
yellow-arrow
Главный тренер Арсенала высказался о триумфе Тоттенхэма в Лиге Европы
Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости