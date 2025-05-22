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Победитель Лиги Европы объявил о проведении парада. Известен маршрут
Гулять, так гулять
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель Лиги Европы объявил о проведении парада.
"Тоттенхэм" на клубном сайте сообщил, что в пятницу 23 мая устроят парад для болельщиков в честь победы в Лиге Европы.
Ожидается, что парад начнётся в Эдмонтон-Грин примерно в 17:30 и продлится в течение 60 – 90 минут. Автобус с футболистами пройдёт по следующему маршруту:
- Бродвей/Фор-стрит (в южном направлении)
- Главная дорога (в южном направлении) мимо стадиона
- Лэнсдаун-роуд (в восточном направлении)
- Уиллоуби-лейн (в северном направлении)
- Нортумберленд-парк (в западном направлении)
Клуб даст возможность болельщикам сфотографироваться с трофеем.
"Над Хай-роуд, за пределами стадиона, на Пэкстон-Террас будет оборудована сцена для встречи игроков и тренерского состава, а также для вручения трофея болельщикам, собравшимся вскоре после завершения автобусного парада.
До этого мы будем развлекать болельщиков диджеем, живой музыкой и вопросами и ответами с легендами с 15:00", - сообщил клуб.
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Напомним, что "Тоттенхэм" выиграл еврокубок спустя 41 год.
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