Победитель Лиги Европы объявил о проведении парада. Известен маршрут

Победитель Лиги Европы объявил о проведении парада.

"Тоттенхэм" на клубном сайте сообщил, что в пятницу 23 мая устроят парад для болельщиков в честь победы в Лиге Европы.

Ожидается, что парад начнётся в Эдмонтон-Грин примерно в 17:30 и продлится в течение 60 – 90 минут. Автобус с футболистами пройдёт по следующему маршруту:

Бродвей/Фор-стрит (в южном направлении)

Главная дорога (в южном направлении) мимо стадиона

Лэнсдаун-роуд (в восточном направлении)

Уиллоуби-лейн (в северном направлении)

Нортумберленд-парк (в западном направлении)

Клуб даст возможность болельщикам сфотографироваться с трофеем.

"Над Хай-роуд, за пределами стадиона, на Пэкстон-Террас будет оборудована сцена для встречи игроков и тренерского состава, а также для вручения трофея болельщикам, собравшимся вскоре после завершения автобусного парада. До этого мы будем развлекать болельщиков диджеем, живой музыкой и вопросами и ответами с легендами с 15:00", - сообщил клуб.

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Напомним, что "Тоттенхэм" выиграл еврокубок спустя 41 год.