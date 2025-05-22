Арне Слот вспомнил свой первый официальный матч с Ливерпулем

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот вспомнил первый официальный матч с "Ливерпулем".

Нидерландский тренер провёл поединок с "Ипсвичем" и сказал, что матч его немного нервировал.

"Это была моя первая игра в качестве главного тренера "Ливерпуля", и это была первая игра в сезоне. Это всегда немного нервирует, потому что никогда не знаешь, где окажешься. То же самое было, когда я был в "Фейеноорде", и то же самое было в августе. Нам нужно было ехать в Ипсвич, что для них, вероятно, было сродни финалу Кубка Англии, ведь они вернулись в Премьер-лигу спустя столько лет. Был фейерверк, все были готовы к этому. Жаркий день, ранний старт. Я нервничал, как и перед любой первой игрой сезона, плюс не знал, чего ожидать, ведь для меня это была другая лига", - сказал Слот.

Журналист Джеймс Пирс заметил, что Слот сразу после финального свистка отправился в подтрибунку. Нидерландский менеджер объяснил, почему он так сделал.

"Самое забавное, что если игроки сделали что-то особенное, я хочу, чтобы они получили за это похвалу. В Голландии не принято, чтобы тренер всегда уходил с поля. В тот день я чувствовал, что ребята заслужили похвалу за победу. Потом я впервые услышал: "В этой стране так не принято". После этого я начал так делать. Но даже если вы видите меня сейчас, я не хочу затмевать игроков. Это они так усердно работали 90 минут, чтобы добиться результата. В моих бывших клубах я обычно говорил: "Это для вас"", — сказал Слот.

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Напомним, что Арне Слот возглавил "Ливерпуль" в июле 2024 года.