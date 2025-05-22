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Слот о мерсисайдском дерби: Оглядываясь назад, мы должны поблагодарить Майкла Оливера

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Слот о мерсисайдском дерби: Оглядываясь назад, мы должны поблагодарить Майкла Оливера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ливерпуля" Арне Слот вспомнил своё первое мерсисайдское дерби.

Коуч сказал, что в дополнительное время к матчу случилось "много нехороших событий". Но он "отблагодарил" арбитра Майкла Оливера, за то, что "Ливерпуль" выиграл титул на "Энфилде" в матче против "Тоттенхэма".

"Их болельщики вели себя очень шумно, ведь это было последнее дерби на их стадионе. В дополнительное время тоже произошло много нехороших вещей. Но мы все люди, мы все совершаем ошибки.

Мы говорим о фоле на Мо, мы говорим о фоле на Ибу Конате, мы говорим о четвёртом судье, который сказал мне, что у нас осталось всего 60 секунд после того, как их футболист получил травму, и отдал им мяч, когда он был у нас.

Это означало, что они могли сделать ещё один длинный пас. Они забили через 80 секунд. Я чувствовал, что судья ждал момента, когда мы отобьём мяч. Но через 60 секунд он должен был дать свисток. Это было уже слишком, даже для меня!

В тот момент нам казалось, что мы упустили два очень важных очка. Оглядываясь назад, мы должны поблагодарить Майкла Оливера, потому что этот поздний гол означал, что мы можем выиграть титул на нашем стадионе (против "Тоттенхэма")", - сказал Слот.

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Напомним, что матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" закончился со счётом 2:2.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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