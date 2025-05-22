Челси проявляет серьезный интерес к звездному нападающему

По информации RMC Sport, "Челси" проявляет серьезный интерес к нападающему "Айнтрахта" Уго Экитике.

Сообщается, что немецкий клуб будет требовать за француза немалые деньги – от 80 до 100 миллионов евро. Некоторые клубы уже установили контакт как с самим футболистом, так и с "Айнтрахтом", но особую заинтересованность проявляет именно "Челси" – француз фигурирует среди приоритетов клуба.

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Впрочем, не только лондонцы являются претендентами на нападающего. "Ливерпуль" и "Арсенал" также заинтересованы в Экитике. Но существует важный нюанс относительно потенциального трансфера игрока: "ПСЖ" получит 20% от продажи Экитике.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 22 гола и 12 ассистов в 48 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.и