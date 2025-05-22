  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм хочет пересмотреть условия соглашения с немецким грандом относительно игрока

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм хочет пересмотреть условия соглашения с немецким грандом относительно игрока

Англия

Речь идет об арендованном игроке

Тоттенхэм хочет пересмотреть условия соглашения с немецким грандом относительно игрока

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21 мая "Тоттенхэм" прервал 17-летнее ожидание большого трофея, обыграв "Манчестер Юнайтед" (1:0) в финале Лиги Европы. Теперь же клуб начинает подготовку к сезону 2025/26.

На повестке дня находится нападающий Матис Тель, который провел 19 матчей за "шпор" после перехода в аренду из "Баварии" в феврале. Француз отметился одним голом и тремя ассистами с момента прибытия в Северный Лондон, но клуб стремится подписать его на постоянной основе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает Kicker, "Тоттенхэм" имеет время до начала июня, чтобы активировать опцию выкупа за 50 миллионов евро, которая прописана в соглашении. В то же время клуб стремится уменьшить сумму и пересмотреть условия трансфера.

Тель перешел в "Баварию" из "Ренна" в июле 2022 года за 20 миллионов евро. В сезоне 2023/24 он был важной фигурой в команде Томаса Тухеля, однако после прихода Венсана Компани ему стало труднее пробиваться в стартовый состав. Под руководством бельгийца Тель провел лишь 466 минут в 14 матчах перед тем, как присоединиться к "Тоттенхэму" на правах аренды.

Читайте такжеРадости нет предела. Соцсети Тоттенхэма взорвались мемами после победы в Лиге Европы
По теме
yellow-arrow
Вингер Вольфсбурга заинтересовал английские клубы 
yellow-arrow
Борнмут подписал юного украинца. Забарный уже записал поздравление
yellow-arrow
Английские СМИ рассказали о трансферном бюджете Манчестер Юнайтед на лето
Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Матис Тель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости