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Тоттенхэм хочет пересмотреть условия соглашения с немецким грандом относительно игрока
Речь идет об арендованном игроке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21 мая "Тоттенхэм" прервал 17-летнее ожидание большого трофея, обыграв "Манчестер Юнайтед" (1:0) в финале Лиги Европы. Теперь же клуб начинает подготовку к сезону 2025/26.
На повестке дня находится нападающий Матис Тель, который провел 19 матчей за "шпор" после перехода в аренду из "Баварии" в феврале. Француз отметился одним голом и тремя ассистами с момента прибытия в Северный Лондон, но клуб стремится подписать его на постоянной основе.
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Как сообщает Kicker, "Тоттенхэм" имеет время до начала июня, чтобы активировать опцию выкупа за 50 миллионов евро, которая прописана в соглашении. В то же время клуб стремится уменьшить сумму и пересмотреть условия трансфера.
Тель перешел в "Баварию" из "Ренна" в июле 2022 года за 20 миллионов евро. В сезоне 2023/24 он был важной фигурой в команде Томаса Тухеля, однако после прихода Венсана Компани ему стало труднее пробиваться в стартовый состав. Под руководством бельгийца Тель провел лишь 466 минут в 14 матчах перед тем, как присоединиться к "Тоттенхэму" на правах аренды.
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