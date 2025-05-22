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Защитник Арсенала заговорил о возможном возвращении в сборную Англии
У него был конфликт с Гаретом Саутгейтом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Арсенала" Бен Уайт заговорил о возможном возвращении в сборную Англии.
"Сейчас я, безусловно, открыт к этому. Я несколько раз разговаривал с Томасом Тухелем, он очень приятный и очень честный человек. Конечно, я долго не играл из-за травмы, поэтому сейчас мне важно получать игровое время, чтобы вернуться в ряды национальной команды", — приводит слова Бена Уайта издание The Mirror.
Напомним, что последний раз Бен Уайт вызывался в сборную Англии на время чемпионата мира 2022 года в Катаре, однако он был вынужден покинуть лагерь "Трех львов" из-за конфликта с тогдашним наставником команды Гаретом Саутгейтом.
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В этом сезоне Бен Уайт принял участие в 25 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одним ассистом.
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