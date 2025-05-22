Английские СМИ рассказали о трансферном бюджете "Манчестер Юнайтед" на лето.

Сообщается, что Аморим получит 100 млн фунтов на трансферы. Клуб по-прежнему поддерживает его, несмотря на поражение в финале Лиги Европы.

Руководство хочет, чтобы португалец провёл первую предсезонную подготовку со своей командой и укрепил состав.

Целями клуба по-прежнему являются плеймейкер "Вулверхэмптона" Матеус Кунья и нападающий "Ипсвич Таун" Лиам Делап.

Сделка по Кунье, который обойдётся в 62,5 млн фунтов, близка к завершению. За подписание Делапа, стоимостью 30 млн фунтов, придётся выиграть конкуренцию у "Челси" с "Ньюкаслом".

Сообщается, что клуб рассмотрит предложения по действующим футболистам.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ и лишился шансов на попадание в еврокубки.