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Английские СМИ рассказали о трансферном бюджете Манчестер Юнайтед на лето
Это ещё нормально…
Getty Images / Global Images Ukraine
Английские СМИ рассказали о трансферном бюджете "Манчестер Юнайтед" на лето.
Сообщается, что Аморим получит 100 млн фунтов на трансферы. Клуб по-прежнему поддерживает его, несмотря на поражение в финале Лиги Европы.
Руководство хочет, чтобы португалец провёл первую предсезонную подготовку со своей командой и укрепил состав.
Целями клуба по-прежнему являются плеймейкер "Вулверхэмптона" Матеус Кунья и нападающий "Ипсвич Таун" Лиам Делап.
Сделка по Кунье, который обойдётся в 62,5 млн фунтов, близка к завершению. За подписание Делапа, стоимостью 30 млн фунтов, придётся выиграть конкуренцию у "Челси" с "Ньюкаслом".
Сообщается, что клуб рассмотрит предложения по действующим футболистам.
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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ и лишился шансов на попадание в еврокубки.
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