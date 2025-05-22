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Слот рассказал об эмоциях от чемпионства Ливерпуля: Вот чем я, наверное, больше всего горжусь

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Он это заслужил

Слот рассказал об эмоциях от чемпионства Ливерпуля: Вот чем я, наверное, больше всего горжусь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об эмоциях от выигранного чемпионства в первом сезоне.

По словам нидерландского менеджера, это момент, которым он больше всего гордится.

"Вот чем я, наверное, больше всего горжусь. Услышать людей, которые так долго работали в клубе или были его фанатами, иметь возможность сделать что-то особенное для них, — это, наверное, самое высокое, чего можно достичь. Это вызывает эмоции даже у такого спокойного и собранного парня, как я", - сказал Слот.

Тренер рассказал о любимом моменте 27 апреля, когда клуб гарантировал себе чемпионство.

"Это было, когда мы приехали на стадион на автобусе, а все болельщики пели: "Теперь вы поверите нам, мы выиграем лигу". Каждый раз, когда я думаю об этом, я немного волнуюсь.

Ещё один момент — когда после игры заиграла песня Freed From Desire. Я огляделся, и всем она понравилась. Столько радости. Я не знаю, кто был диджеем, но он должен получить награду за эту песню. Это тоже было особенным". – сказал Слот.

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Напомним, что 27 апреля "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 5:1 и обеспечил себе чемпионство АПЛ.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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