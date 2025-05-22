Слот рассказал об эмоциях от чемпионства Ливерпуля: Вот чем я, наверное, больше всего горжусь

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об эмоциях от выигранного чемпионства в первом сезоне.

По словам нидерландского менеджера, это момент, которым он больше всего гордится.

"Вот чем я, наверное, больше всего горжусь. Услышать людей, которые так долго работали в клубе или были его фанатами, иметь возможность сделать что-то особенное для них, — это, наверное, самое высокое, чего можно достичь. Это вызывает эмоции даже у такого спокойного и собранного парня, как я", - сказал Слот.

Тренер рассказал о любимом моменте 27 апреля, когда клуб гарантировал себе чемпионство.

"Это было, когда мы приехали на стадион на автобусе, а все болельщики пели: "Теперь вы поверите нам, мы выиграем лигу". Каждый раз, когда я думаю об этом, я немного волнуюсь.

Ещё один момент — когда после игры заиграла песня Freed From Desire. Я огляделся, и всем она понравилась. Столько радости. Я не знаю, кто был диджеем, но он должен получить награду за эту песню. Это тоже было особенным". – сказал Слот.