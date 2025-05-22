Несколько топовых клубов хотят подписать игрока, чей контракт принадлежит Челси

Как сообщает издание Fichajes, "ПСЖ", "Атлетико" и "Ньюкасл" обратили внимание на Андрея Сантоса – одного из молодых талантов "Челси", который в этом сезоне ярко проявил себя за "Страсбур" во французской Лиге 1.

"ПСЖ" считает, что Сантос идеально впишется в ротацию полузащиты, добавив глубины и свежести в среднюю линию. Тогда как "Атлетико" внимательно следит за прогрессом игрока как за возможной заменой Родриго Де Пауля, если тот покинет "Метрополитано".

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"Ньюкасл" же рассматривает Сантоса как идеальное усиление для центральной линии на фоне напряженного календаря, особенно в случае выхода в еврокубки. Его универсальность позволила бы чередовать его с Бруну Гимараэшем.

В "Челси" сейчас обсуждают, настал ли удачный момент, чтобы заработать на трансфере. После удачной аренды во Франции клуб с "Стэмфорд Бридж" готов выслушать предложения этим летом.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 11 голов и 5 ассистов в 34 матчах за "Страсбур" во всех турнирах.