Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько топовых клубов хотят подписать игрока, чей контракт принадлежит Челси
Впечатлил в аренде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "ПСЖ", "Атлетико" и "Ньюкасл" обратили внимание на Андрея Сантоса – одного из молодых талантов "Челси", который в этом сезоне ярко проявил себя за "Страсбур" во французской Лиге 1.
"ПСЖ" считает, что Сантос идеально впишется в ротацию полузащиты, добавив глубины и свежести в среднюю линию. Тогда как "Атлетико" внимательно следит за прогрессом игрока как за возможной заменой Родриго Де Пауля, если тот покинет "Метрополитано".
"Ньюкасл" же рассматривает Сантоса как идеальное усиление для центральной линии на фоне напряженного календаря, особенно в случае выхода в еврокубки. Его универсальность позволила бы чередовать его с Бруну Гимараэшем.
В "Челси" сейчас обсуждают, настал ли удачный момент, чтобы заработать на трансфере. После удачной аренды во Франции клуб с "Стэмфорд Бридж" готов выслушать предложения этим летом.
Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 11 голов и 5 ассистов в 34 матчах за "Страсбур" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- Снятое проклятие шпор, контракты Флика и Ярмоленко. Главные новости за 21 мая
- Наконец-то и они стали чемпионами. Тоттенхэм непобедим для Манчестер Юнайтед в этом сезоне
- Челси подает в суд? В НОК Украины пояснили, почему так долго нет информации о пробе B Мудрика
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка