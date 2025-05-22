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Тренер Арсенала отреагировал на слухи о возможном трансфере звездного нападающего Реала
Команде нужны игроки топ-уровня, чтобы добывать трофеи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета, отвечая на вопрос одного из журналистов о слухах, которые связывают "канониров" с подписанием Родриго из "Реала", объяснил, как будет действовать клуб в летнее трансферное окно.
"Я не буду называть имя конкретного игрока, но, очевидно, мы дошли до того этапа, когда нам удалось вернуть клуб на тот уровень, когда мы должны выигрывать трофей. Каждый понимает, что мы являемся топ-командой не только в Англии, но и в Европе, поэтому, если вы хотите выигрывать большие трофеи, вы должны быть лучшими на трансферном рынке. В команде должны играть фтуболисты высокого уровня, которые помогут вам добывать титулы".
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Ранее появлялась информация о том, что "Арсенал" уже начал работу над потенциальным трансфером бразильца.
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