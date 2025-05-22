Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мамардашвили - о переходе в Ливерпуль: Я не собираюсь снова уходить в аренду
Голкипер сборной Грузии намерен бороться за место в основе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Ливерпуля" Гиорги Мамардашвили, который этот сезон проводит в аренде за "Валенсию", дал интервью для Geo Team.
"Я не рассматриваю варианты с очередной арендой. Я проведу следующий сезон в "Ливерпуле". Я перешел в "Ливерпуль" для того, чтобы выкладываться на полную, как я это делал в "Валенсии". Я собираюсь упорно работать и тренироваться бок о бок с Алиссоном, что пойдет мне на пользу. Я хочу бороться за место в основе".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ливерпуль" оформил трансфер 24-летнего Гиорги Мамардашвили из "Валенсии" еще прошлым летом за 30 млн евро, а текущий сезон он провел в составе "летучих мышей" на правах аренды. На его счету 8 "сухих" матчей в 33 поединках за "Валенсию" в чемпионате Испании в этом сезоне.
Популярное сейчас
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Журналист – о финале ЛЕ: Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне
- Два европейских клуба предлагают Лунину более выгодные финансовые условия, чем у него в Реале, - СМИ
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка