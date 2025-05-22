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Мамардашвили - о переходе в Ливерпуль: Я не собираюсь снова уходить в аренду

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Голкипер сборной Грузии намерен бороться за место в основе

Мамардашвили - о переходе в Ливерпуль: Я не собираюсь снова уходить в аренду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Ливерпуля" Гиорги Мамардашвили, который этот сезон проводит в аренде за "Валенсию", дал интервью для Geo Team.

"Я не рассматриваю варианты с очередной арендой. Я проведу следующий сезон в "Ливерпуле". Я перешел в "Ливерпуль" для того, чтобы выкладываться на полную, как я это делал в "Валенсии". Я собираюсь упорно работать и тренироваться бок о бок с Алиссоном, что пойдет мне на пользу. Я хочу бороться за место в основе".

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Напомним, что "Ливерпуль" оформил трансфер 24-летнего Гиорги Мамардашвили из "Валенсии" еще прошлым летом за 30 млн евро, а текущий сезон он провел в составе "летучих мышей" на правах аренды. На его счету 8 "сухих" матчей в 33 поединках за "Валенсию" в чемпионате Испании в этом сезоне.

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Валенсия (Испания) Ливерпуль Георгий Мамардашвили
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Источник:
Geo Team
Опубликовал: Андрей Журба
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