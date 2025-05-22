Руководство МЮ приняло решение не увольнять своего главного тренера - Романо

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение не увольнять Рубена Аморима с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Руководство "красных дьяволов" продолжают верить в португальского специалиста, считая его подходящим тренером для дальнейшего развития команды. Это решение было принято несмотря на неудачи клуба в текущем сезоне.

Добавим, что "МЮ" в текущем сезоне АПЛ пока занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея 39 очков. А в финале ЛЕ команда Аморима проиграла "Тоттенхэму" со счетом 1:0.