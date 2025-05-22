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Руководство МЮ приняло решение не увольнять своего главного тренера - Романо
Аморим, похоже, остается в команде красных дьяволов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение не увольнять Рубена Аморима с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Руководство "красных дьяволов" продолжают верить в португальского специалиста, считая его подходящим тренером для дальнейшего развития команды. Это решение было принято несмотря на неудачи клуба в текущем сезоне.
Добавим, что "МЮ" в текущем сезоне АПЛ пока занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея 39 очков. А в финале ЛЕ команда Аморима проиграла "Тоттенхэму" со счетом 1:0.
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