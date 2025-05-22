Есть конкуренция. Английский журналист рассказал о клубах, интересующимися левым защитником Борнмута

Английский журналист рассказал о клубах, интересующимися левым защитником "Борнмута".

По информации Дэвида Орнштейна, Милош Керкез предпочитает перейти в "Ливерпуль" и он – главная цель "мерсисайдцев". За футболистом также следят "Манчестер Сити" и "Реал", но Керкез – не главный вариант для них.

""Ливерпуль" — его приоритет, и он является их главной целью, но у них есть и другие варианты. Такие клубы, как "Реал Мадрид" и "Манчестер Сити", тоже следят за ним, но не как за главным вариантом.

Пока официального предложения не было, но это может измениться в любой момент — если "Ливерпуль" (или кто-то ещё) будет готов предложить те деньги, которые нужны "Борнмуту". Ожидается, что он переедет, но это не значит, что переезд состоится в ближайшее время", - сообщил журналист.