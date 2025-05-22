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Есть конкуренция. Английский журналист рассказал о клубах, интересующимися левым защитником Борнмута
Но есть фаворит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский журналист рассказал о клубах, интересующимися левым защитником "Борнмута".
По информации Дэвида Орнштейна, Милош Керкез предпочитает перейти в "Ливерпуль" и он – главная цель "мерсисайдцев". За футболистом также следят "Манчестер Сити" и "Реал", но Керкез – не главный вариант для них.
""Ливерпуль" — его приоритет, и он является их главной целью, но у них есть и другие варианты. Такие клубы, как "Реал Мадрид" и "Манчестер Сити", тоже следят за ним, но не как за главным вариантом.
Пока официального предложения не было, но это может измениться в любой момент — если "Ливерпуль" (или кто-то ещё) будет готов предложить те деньги, которые нужны "Борнмуту". Ожидается, что он переедет, но это не значит, что переезд состоится в ближайшее время", - сообщил журналист.
В этом сезоне 21-летний Милош Керкез сыграл 40 матчей, в которых отметился двумя голами и шестью голевыми передачами.
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TransferMarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.
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