Аль-Хиляль интересуется наставником Ноттингем Форест

"Аль-Хиляль" изучает возможность приглашения главного тренера "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту на должность наставника команды. Об этом пишет Николо Скира

У специалиста со своим клубом контракт рассчитан до 2026 года. Он присоединился к "лесникам" в декабре 2023 года.

Добавим, что Нуну уже имеет опыт работы в Саудовской Аравии, ранее он тренировал клуб "Аль-Иттихад", с которым выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне 2022/2023.