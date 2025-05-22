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Аль-Хиляль интересуется наставником Ноттингем Форест
Нуну Эшпириту Санту заинтересовал саудовский клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" изучает возможность приглашения главного тренера "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту на должность наставника команды. Об этом пишет Николо Скира
У специалиста со своим клубом контракт рассчитан до 2026 года. Он присоединился к "лесникам" в декабре 2023 года.
Добавим, что Нуну уже имеет опыт работы в Саудовской Аравии, ранее он тренировал клуб "Аль-Иттихад", с которым выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне 2022/2023.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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