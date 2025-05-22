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Осталось только вручить. АПЛ показала, как наносят чемпионов лиги на трофей. ВИДЕО

Англия

Ювелирно

Осталось только вручить. АПЛ показала, как наносят чемпионов лиги на трофей. ВИДЕО

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АПЛ показала, как наносят чемпионов лиги на трофей.

Лига выложила видео с работой мастера, на которой показано нанесение чемпиона. Сначала в мастерскую привозят кубок. Мастер очищает поверхность, наносит строчки, где будет написан новый чемпион.

После мастер ручкой пишет название команды, после вырезает его. Чистит поверхность и отдаёт кубок обратно.

Процесс показан на видео:

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Напомним, что "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ 27 апреля в матче против "Тоттенхэма".

Кубок вручат "мерсисайдцам" на "Энфилде" 25 мая после матча АПЛ с "Кристал Пэлас".

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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