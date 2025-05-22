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Осталось только вручить. АПЛ показала, как наносят чемпионов лиги на трофей. ВИДЕО
Ювелирно
АПЛ показала, как наносят чемпионов лиги на трофей.
Лига выложила видео с работой мастера, на которой показано нанесение чемпиона. Сначала в мастерскую привозят кубок. Мастер очищает поверхность, наносит строчки, где будет написан новый чемпион.
После мастер ручкой пишет название команды, после вырезает его. Чистит поверхность и отдаёт кубок обратно.
Процесс показан на видео:
Premier League trophy update x ASMR ????✍️ pic.twitter.com/k92X6jbOuU— Premier League (@premierleague) May 22, 2025
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Напомним, что "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ 27 апреля в матче против "Тоттенхэма".
Кубок вручат "мерсисайдцам" на "Энфилде" 25 мая после матча АПЛ с "Кристал Пэлас".
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