Осталось только вручить. АПЛ показала, как наносят чемпионов лиги на трофей. ВИДЕО

АПЛ показала, как наносят чемпионов лиги на трофей.

Лига выложила видео с работой мастера, на которой показано нанесение чемпиона. Сначала в мастерскую привозят кубок. Мастер очищает поверхность, наносит строчки, где будет написан новый чемпион.

После мастер ручкой пишет название команды, после вырезает его. Чистит поверхность и отдаёт кубок обратно.

Процесс показан на видео:

Premier League trophy update x ASMR ????✍️ pic.twitter.com/k92X6jbOuU — Premier League (@premierleague) May 22, 2025

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Напомним, что "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ 27 апреля в матче против "Тоттенхэма".

Кубок вручат "мерсисайдцам" на "Энфилде" 25 мая после матча АПЛ с "Кристал Пэлас".