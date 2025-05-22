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"Было бы здорово пережить ещё один такой момент". Слот рассказал об эмоциях после победы в турнирах
Его понять можно
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" рассказал об эмоциях, возникающих после победы в турнирах.
По словам Арне Слота, хочется повторить и пережить этот момент. Наставник ожидает особенным поднятие трофея и парад.
"Именно в такие моменты мы все так усердно работаем каждый день, чтобы становиться всё лучше и лучше. И когда вы переживаете такой момент, вы думаете: "Было бы здорово пережить ещё один такой момент, потому что я забыл насладиться этим моментом или тем моментом.
Поднятие трофея и парад будут по-настоящему особенными. Потом мы отправимся в отпуск, и, вероятно, каждый из нас подумает: "Я хочу пережить это ещё раз, два или три раза", - заметил Слот.
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Напомним, что "Ливерпуль" получит трофей чемпиона Англии 25 мая после матча с "Кристал Пэлас".
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