  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы, установив антирекорд в АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм выиграл Лигу Европы, установив антирекорд в АПЛ

Англия

Клуб выиграл трофей, находясь на 17-м месте в АПЛ

Тоттенхэм выиграл Лигу Европы, установив антирекорд в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21 мая в финале Лиги Европы 2024/25 "Тоттенхэм" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Однако, эта победа отметилась не только триумфом на футбольном поле, но и уникальным рекордом, который "шпоры" установили в рамках английской Премьер-лиги.

"Тоттенхэм" стал первой командой, которая выиграла европейский турнир, находясь на 17-м месте в своем национальном чемпионате.

Этот результат превзошел предыдущий антирекорд, принадлежавший другому лондонскому клубу - "Вест Хэму". "Молотобойцы" в сезоне 2022/23 выиграли Лигу Конференций, занимая 14-е место в АПЛ.

Читайте такжеВингер Тоттенхэма отметился достижением в финале Лиги Европы
По теме
yellow-arrow
Источник: Два итальянских клуба ведут переговоры по Судакову. Еще три - делали запрос по игроку
yellow-arrow
Журналист The Athletic рассказал о ситуации со звёздным полузащитником Байера
yellow-arrow
Ванат находится в шорт-листе английского клуба, - источник
Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
livescore
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости