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Тоттенхэм выиграл Лигу Европы, установив антирекорд в АПЛ
Клуб выиграл трофей, находясь на 17-м месте в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21 мая в финале Лиги Европы 2024/25 "Тоттенхэм" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.
Однако, эта победа отметилась не только триумфом на футбольном поле, но и уникальным рекордом, который "шпоры" установили в рамках английской Премьер-лиги.
"Тоттенхэм" стал первой командой, которая выиграла европейский турнир, находясь на 17-м месте в своем национальном чемпионате.
Этот результат превзошел предыдущий антирекорд, принадлежавший другому лондонскому клубу - "Вест Хэму". "Молотобойцы" в сезоне 2022/23 выиграли Лигу Конференций, занимая 14-е место в АПЛ.
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