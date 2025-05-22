Тоттенхэм выиграл Лигу Европы, установив антирекорд в АПЛ

21 мая в финале Лиги Европы 2024/25 "Тоттенхэм" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Однако, эта победа отметилась не только триумфом на футбольном поле, но и уникальным рекордом, который "шпоры" установили в рамках английской Премьер-лиги.

"Тоттенхэм" стал первой командой, которая выиграла европейский турнир, находясь на 17-м месте в своем национальном чемпионате.

Этот результат превзошел предыдущий антирекорд, принадлежавший другому лондонскому клубу - "Вест Хэму". "Молотобойцы" в сезоне 2022/23 выиграли Лигу Конференций, занимая 14-е место в АПЛ.