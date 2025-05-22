Артета хотел бы, чтобы хавбек Арсенала подписал новое соглашение с клубом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел бы, чтобы полузащитник Томас Парти остался в клубе и подписал новый контракт.

"Да, я бы хотел, чтобы Томас остался и подписал новое соглашение. С точки зрения стабильности, это был его лучший сезон. Я думаю, то, как он играл, как он работал, его готовность была исключительной, и он действительно важный игрок для нас", - сказал специалист.

У Парти контракт с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне Томас сыграл в 51-м матче, в котором забил 4 гола и выполнил 3 голевые передачи.