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Артета хотел бы, чтобы хавбек Арсенала подписал новое соглашение с клубом
Будущее Томаса Парти пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел бы, чтобы полузащитник Томас Парти остался в клубе и подписал новый контракт.
"Да, я бы хотел, чтобы Томас остался и подписал новое соглашение. С точки зрения стабильности, это был его лучший сезон. Я думаю, то, как он играл, как он работал, его готовность была исключительной, и он действительно важный игрок для нас", - сказал специалист.
У Парти контракт с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне Томас сыграл в 51-м матче, в котором забил 4 гола и выполнил 3 голевые передачи.
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