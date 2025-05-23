Журналист рассказал о том, какие трудности могут постигнуть Ман Юнайтед из-за отсутствия еврокубков

В среду, 21 мая, "Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" (0:1) в финале Лиги Европы. Это также означает, что в сезоне 2025/26 "красные дьяволы" не будут участвовать ни в каких еврокубках. Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн рассказал, сильно ли это ударит по планам и бюджету "Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" планировали бюджет из расчета на то, что в следующем сезоне у них не будет еврокубков, поэтому ночь в Бильбао хоть и была чрезвычайно болезненной, но не полной неожиданностью. Средства на несколько трансферов (Маттеус Кунья и Лиам Делап являются приоритетными целями клуба, но посмотрим, как все будет разворачиваться) были заложены, а дальше необходимо будет осуществить продажи.

Конечно, несмотря на многие негативные финансовые последствия поражения в финале, есть и некоторые "крохи утешения" – например, отсутствие необходимости выплачивать бонусы за квалификацию в Лигу чемпионов, которые предусмотрены в большинстве контрактов их игроков.

"Юнайтед" до сих пор оставались в пределах требований правил прибыльности и устойчивого развития, но, как по мне, настоящим вызовом станет следующий год. Отчасти именно поэтому клуб и прибегал к таким жестким мерам по сокращению расходов. Это также объясняет, почему необходимыми будут масштабные продажи игроков, включая потенциальное расставание с воспитанниками академии, которые в бухгалтерском учете представляют собой чистую прибыль", – сказал Орнштейн.