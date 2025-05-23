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Вратарь Тоттенхэма исправил известную фразу о клубе после победы в Лиге Европы

Англия

Фраза принадлежит легендарному соотечественнику

Вратарь Тоттенхэма исправил известную фразу о клубе после победы в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гильермо Викарио решил "исправить" известное высказывание легенды "Ювентуса" Джорджо Кьеллини о "Тоттенхэме" после победы "шпор" со счетом 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы в среду вечером. Таким образом "Тоттенхэм" прервал 17-летнюю серию без трофеев – последний раз клуб добывал титул в финале Кубка лиги в 2008 году. К тому же это первый крупный европейский трофей "шпор" со времени триумфа в Кубке УЕФА 1983/84.

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После долгой праздничной ночи вратарь "Тоттенхэма" опубликовал в своем Instagram сообщение, в котором процитировал Джорджо Кьеллини и его знаменитую фразу.

"Это история "Тоттенхэма". X. Мы изменили историю", – написал Викарио.

Фраза Кьеллини стала вирусной после матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18, когда "Тоттенхэм" сыграл вничью 2:2 с "Ювентусом" в Турине, но проиграл дома 0:1 в ответном матче и выбыл из турнира.

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Джорджо Кьеллини Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Гульельмо Викарио
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алексей Полищук
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