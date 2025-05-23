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Вратарь Тоттенхэма исправил известную фразу о клубе после победы в Лиге Европы
Фраза принадлежит легендарному соотечественнику
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гильермо Викарио решил "исправить" известное высказывание легенды "Ювентуса" Джорджо Кьеллини о "Тоттенхэме" после победы "шпор" со счетом 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы в среду вечером. Таким образом "Тоттенхэм" прервал 17-летнюю серию без трофеев – последний раз клуб добывал титул в финале Кубка лиги в 2008 году. К тому же это первый крупный европейский трофей "шпор" со времени триумфа в Кубке УЕФА 1983/84.
После долгой праздничной ночи вратарь "Тоттенхэма" опубликовал в своем Instagram сообщение, в котором процитировал Джорджо Кьеллини и его знаменитую фразу.
"Это история "Тоттенхэма". X. Мы изменили историю", – написал Викарио.
Фраза Кьеллини стала вирусной после матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18, когда "Тоттенхэм" сыграл вничью 2:2 с "Ювентусом" в Турине, но проиграл дома 0:1 в ответном матче и выбыл из турнира.
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