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Лондонские гранды заинтересованы в трансфере талантливого испанского защитника

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Одна из главных звезд команды

Лондонские гранды заинтересованы в трансфере талантливого испанского защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Арсенал" и "Челси" решительно настроены побороться за 20-летнего оборонца "Валенсии" Кристиана Москеру, контракт которого близится к завершению.

Интерес обоих лондонских клубов обусловлен стремительным прогрессом испанца за последние полтора года. Стабильная игра Москера заставляет и "Арсенал", и "Челси" действовать быстро, чтобы не упустить шанс подписать игрока, пока другие клубы еще не вступили в борьбу.

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"Челси" рассматривает Москеру как вариант для обновления защиты после сезона с многочисленными травмами и нестабильной формой защитников, тогда как "Арсенал" заинтересован в подписании Москеры в контексте возможной продажи Якуба Кивера. Поскольку до завершения контракта Москеры с "Валенсией" остается всего год, клуб готов вести переговоры за сумму около 25 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Москеры 1 гол в 40 матчах за "Валенсию" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Валенсия (Испания) Челси (Лондон) Кристиан Москера
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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