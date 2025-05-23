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Лидер Ливерпуля получил приз лучшему игроку АПЛ по версии FWA
Абсолютно заслуженно
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах получил приз лучшему игроку АПЛ по версии FWA (Ассоциация футбольных журналистов).
Для 32-летнего египтянина эта награда стала особой наградой за его выдающийся сезон в Английской Премьер-лиге, в котором он продемонстрировал невероятную результативность, помогши своей команде стать чемпионами Англии.
Также заметим, что Салах получил 90% голосов от журналистов, что является рекордом в этом веке. Он стал вторым игроком в истории, который получил эту награду в третий раз (2018, 2022 и 2025). Ранее подобным достижением отмечался только Тьерри Анри.
Mo Salah: FWA Footballer of the Year 2025 ???? pic.twitter.com/L5ht928gf9— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2025
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Добавим, что в этом сезоне Мохамед Салах забил 28 голов и отдал 18 ассистов в 37 матчах за "Ливерпуль" в АПЛ.
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