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Лидер Ливерпуля получил приз лучшему игроку АПЛ по версии FWA

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Лидер Ливерпуля получил приз лучшему игроку АПЛ по версии FWA

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах получил приз лучшему игроку АПЛ по версии FWA (Ассоциация футбольных журналистов).

Для 32-летнего египтянина эта награда стала особой наградой за его выдающийся сезон в Английской Премьер-лиге, в котором он продемонстрировал невероятную результативность, помогши своей команде стать чемпионами Англии.

Также заметим, что Салах получил 90% голосов от журналистов, что является рекордом в этом веке. Он стал вторым игроком в истории, который получил эту награду в третий раз (2018, 2022 и 2025). Ранее подобным достижением отмечался только Тьерри Анри.

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Добавим, что в этом сезоне Мохамед Салах забил 28 голов и отдал 18 ассистов в 37 матчах за "Ливерпуль" в АПЛ.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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