Томас Тухель вернул в сборную Англии форварда, который играет в Саудовской Аравии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил заявку национальной команды на ближайшие международные матчи.

В состав "Трех львов" впервые с Евро-2024 вернулся 29-летний нападающий Айвен Тоуни, который в конце августа 2024 года присоединился к саудовскому "Аль-Ахли" из "Брентфорда" за 42 миллиона евро. В этом сезоне он отметился 29 голами и 6 ассистами в 43 матчах на клубном уровне. За сборную Англии он забил один гол и отдал один ассист в 6 матчах.

Также в заявку Тухеля попал 34-летний Джордан Хендерсон, которого немецкий специалист вернул в команду еще в марте этого года после почти годичной паузы. Ранее он играл за саудовский "Аль-Иттифак", прежде чем перейти в "Аякс".

Отметим, что 25-летний Трево Чалоба из "Челси" получил свой первый вызов в сборную Англии.

