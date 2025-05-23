Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный экс-игрок Реала может возглавить клуб АПЛ
Также он имеет и другие предложения в Европе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный экс-игрок мадридского "Реала" может возглавить клуб Английской Премьер-лиги.
По информации от издания Diario AS, нынешний победитель Чемпионшипа "Лидс Юнайтед", который со следующего сезона будет играть в высшем дивизионе Англии, планирует пригласить в команду Рауля, предложив ему роль главного тренера.
На данный момент команду возглавляет Даниэль Фарке, а его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года, и руководство "павлинов" рассматривает возможность смены наставника команды. Считается, что 47-летний испанец будет более опытным специалистом, который, к слову, имеет и другие предложения от "Вильярреала" и "Шальке". Этим летом перед ним будет стоять сложный выбор оставить Кастилью ради работы в основной команде одного из европейских клубов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Рауль до сих пор работает в академии "Реала" с 2018 года. На его счету 323 гола и 135 ассистов в 741 матче за королевский клуб в период с 1994 по 2010 год.
Популярное сейчас
- Инсайдер объяснил, какая судьба ждет 12 легионеров Черноморца
- Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте
- "Очень грустный день", - Лунин трогательно попрощался с Модричем
- Зинченко лаконично отреагировал на прощание де Брюйне с Ман Сити
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака