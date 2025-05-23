Известный экс-игрок Реала может возглавить клуб АПЛ

Известный экс-игрок мадридского "Реала" может возглавить клуб Английской Премьер-лиги.

По информации от издания Diario AS, нынешний победитель Чемпионшипа "Лидс Юнайтед", который со следующего сезона будет играть в высшем дивизионе Англии, планирует пригласить в команду Рауля, предложив ему роль главного тренера.

На данный момент команду возглавляет Даниэль Фарке, а его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года, и руководство "павлинов" рассматривает возможность смены наставника команды. Считается, что 47-летний испанец будет более опытным специалистом, который, к слову, имеет и другие предложения от "Вильярреала" и "Шальке". Этим летом перед ним будет стоять сложный выбор оставить Кастилью ради работы в основной команде одного из европейских клубов.

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Напомним, что Рауль до сих пор работает в академии "Реала" с 2018 года. На его счету 323 гола и 135 ассистов в 741 матче за королевский клуб в период с 1994 по 2010 год.