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Борнмут определил потенциальную замену для своей звезды
Интересуются защитником
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает La Provence, клуб Ильи Забарного "Борнмут" проявляет конкретный интерес к левому защитнику "Марселя" Квентену Мерлену. По информации издания, скауты "вишен" внимательно следили за выступлениями француза в последние недели сезона Лиги 1.
Мерлен находится в поле зрения "Борнмута" еще с начала весны и был одним из нескольких игроков чемпионата Франции, которых обсуждали на трансферных совещаниях клуба. Английский клуб ищет усиление на позицию левого защитника на фоне интереса других клубов к Милошу Керкезу. Официальное предложение от "Борнмута" пока не поступало, но интерес остается активным.
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 1 гол и 3 ассиста в 29 матчах за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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