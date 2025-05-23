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Борнмут определил потенциальную замену для своей звезды 

Англия

Интересуются защитником

Борнмут определил потенциальную замену для своей звезды 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает La Provence, клуб Ильи Забарного "Борнмут" проявляет конкретный интерес к левому защитнику "Марселя" Квентену Мерлену. По информации издания, скауты "вишен" внимательно следили за выступлениями француза в последние недели сезона Лиги 1.

Мерлен находится в поле зрения "Борнмута" еще с начала весны и был одним из нескольких игроков чемпионата Франции, которых обсуждали на трансферных совещаниях клуба. Английский клуб ищет усиление на позицию левого защитника на фоне интереса других клубов к Милошу Керкезу. Официальное предложение от "Борнмута" пока не поступало, но интерес остается активным.

Читайте такжеЕсть конкуренция. Английский журналист рассказал о клубах, интересующимися левым защитником Борнмута

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 1 гол и 3 ассиста в 29 матчах за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Марсель Борнмут Милош Керкез
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Источник:
La Provence
Опубликовал: Алексей Полищук
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