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Три итальянских гранда нацелились на трансфер форварда Манчестер Юнайтед
Серьезная конкуренция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три итальянских гранда нацелились на трансфер форварда "Манчестер Юнайтед".
Как сообщил Фабрицио Романо, нападающий "красных дьяволов" Расмус Хейлунд привлек внимание сразу нескольких клубов из Серии А, которые попытаются вернуть его в Италию летом. Считается, что "Интер" готов составить конкуренцию "Наполи" и "Ювентусу" в борьбе за 22-летнего футболиста сборной Дании, который в этом сезоне отметился 10 голами и 4 ассистами в 51 матче за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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Ранее также появлялась информация о том, что "Интер", как и "Ювентус", заинтересовался в подписании Джошуа Зиркзе, который прошлым летом присоединился к «Манчестер Юнайтед» за 42,5 миллиона евро из "Болоньи".
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