Три итальянских гранда нацелились на трансфер форварда "Манчестер Юнайтед".

Как сообщил Фабрицио Романо, нападающий "красных дьяволов" Расмус Хейлунд привлек внимание сразу нескольких клубов из Серии А, которые попытаются вернуть его в Италию летом. Считается, что "Интер" готов составить конкуренцию "Наполи" и "Ювентусу" в борьбе за 22-летнего футболиста сборной Дании, который в этом сезоне отметился 10 голами и 4 ассистами в 51 матче за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Ранее также появлялась информация о том, что "Интер", как и "Ювентус", заинтересовался в подписании Джошуа Зиркзе, который прошлым летом присоединился к «Манчестер Юнайтед» за 42,5 миллиона евро из "Болоньи".