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Ман Сити продвигается в переговорах по подписанию звезды Милана

Англия

Могут пожертвовать им из-за отсутствия еврокубков

Ман Сити продвигается в переговорах по подписанию звезды Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Миланский репортер Пеппе Ди Стефано описал переговоры между "Ман Сити" и "Миланом" по Тиджани Рейндерсу как находящиеся на финальной стадии. Нидерландский полузащитник является приоритетом для "Ман Сити", и клуб из АПЛ стремится завершить трансфер до старта Клубного Чемпионата мира.

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Недавно Рейндерс продлил контракт с "Миланом", но клуб не квалифицировался в еврокубки на сезон 2025/26, поэтому они могут быть вынуждены продать одного из своих лидеров по финансовым причинам.

Добавим, что в этом сезоне Рейндерс отметился 15 голами и 5 ассистами в 53 матчах за "Милан" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Манчестер Сити Милан Тейани Рейндерс
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Источник:
Pianeta Milan
Опубликовал: Алексей Полищук
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