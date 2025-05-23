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Ман Сити продвигается в переговорах по подписанию звезды Милана
Могут пожертвовать им из-за отсутствия еврокубков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский репортер Пеппе Ди Стефано описал переговоры между "Ман Сити" и "Миланом" по Тиджани Рейндерсу как находящиеся на финальной стадии. Нидерландский полузащитник является приоритетом для "Ман Сити", и клуб из АПЛ стремится завершить трансфер до старта Клубного Чемпионата мира.
Недавно Рейндерс продлил контракт с "Миланом", но клуб не квалифицировался в еврокубки на сезон 2025/26, поэтому они могут быть вынуждены продать одного из своих лидеров по финансовым причинам.
Добавим, что в этом сезоне Рейндерс отметился 15 голами и 5 ассистами в 53 матчах за "Милан" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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