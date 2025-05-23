  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола сказал, сыграет ли ветеран Манчестер Сити на КЧМ-2025

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола сказал, сыграет ли ветеран Манчестер Сити на КЧМ-2025

Англия

Опытный игрок летом покинет команду

Гвардиола сказал, сыграет ли ветеран Манчестер Сити на КЧМ-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, отвечая на вопросы журналистов во время своей пресс-конференции, сказал, что ветеран "горожан" Кайл Уокер не сыграет на клубном чемпионате мира 2025 года в США вместе с командой.

Учитывая то, что "Милан", за который сейчас играет 34-летний англичанин на правах аренды, не будет подписывать опытного крайнего защитника на постоянной основе, он вернется в "Манчестер Сити", но на него здесь также не рассчитывают.

Этим летом, как ожидается, Кайл Уокер окончательно покинет "Манчестер Сити", хотя его контракт с клубом действует до 2026 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кайл Уокер провел 319 матчей за "Манчестер Сити", выиграв с командой 17 титулов, в том числе требл в 2023 году.

По теме
yellow-arrow
Тренер Ньюкасла высказался о трансферных планах клуба на лето
yellow-arrow
Звезда Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб этим летом
yellow-arrow
Тренер Ливерпуля отреагировал на слухи об интересе Барселоны к ключевому нападающему его команды
Кайл Уокер Манчестер Сити Милан Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости