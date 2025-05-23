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Гвардиола сказал, сыграет ли ветеран Манчестер Сити на КЧМ-2025
Опытный игрок летом покинет команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, отвечая на вопросы журналистов во время своей пресс-конференции, сказал, что ветеран "горожан" Кайл Уокер не сыграет на клубном чемпионате мира 2025 года в США вместе с командой.
Учитывая то, что "Милан", за который сейчас играет 34-летний англичанин на правах аренды, не будет подписывать опытного крайнего защитника на постоянной основе, он вернется в "Манчестер Сити", но на него здесь также не рассчитывают.
Этим летом, как ожидается, Кайл Уокер окончательно покинет "Манчестер Сити", хотя его контракт с клубом действует до 2026 года.
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Кайл Уокер провел 319 матчей за "Манчестер Сити", выиграв с командой 17 титулов, в том числе требл в 2023 году.
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