Тренер Ливерпуля отреагировал на слухи об интересе Барселоны к ключевому нападающему его команды

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Луису Диасу этим летом. Не так давно спортивный директор "сине-гранатовых" Деку признал, что они следят за колумбийским нападающим.

"Каждый клуб имеет свой подход к работе на трансферном рынке. Я не говорю об игроках из других клубов, которых мы не подписали. Я понимаю, что они восхищаются Лучо, как и я, ведь он проводит великолепный сезон. Я предполагаю, что им также нравится игра Мохамеда Салаха или Коди Гакпо. Я также восхищаюсь Ламином Ямалем и Рафиньей!"

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Добавим, что в этом сезоне 28-летний Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 49 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.