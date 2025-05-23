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Лидер Кристал Пэлас может покинуть клуб этим летом
Хочет подождать конкретных предложений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Проведя еще один результативный сезон за "Кристал Пэлас", французский форвард Жан-Филипп Матета закономерно вызвал интерес. Среди клубов, которые уже проявили заинтересованность, присутствует "Манчестер Юнайтед".
Для Жан-Филиппа Матета выбор нового клуба будет чрезвычайно важным. Нападающий до сих пор мечтает попасть в сборную Франции и принять участие в Чемпионате мира 2026 года. Он понимает, что его решение – остаться в "Пэлас" или сменить команду – будет иметь существенные последствия в контексте шансов на вызов от Дешама.
Остаться в "Пеласе" и сыграть в Лиге Европы или попытаться перейти в клуб Лиги чемпионов. Или принять вызов от "Манчестер Юнайтед", который не будет играть в еврокубках. Матета хочет подождать конкретных предложений, которые могут появиться в ближайшие недели, прежде чем принять решение. Возвращение во Францию также не исключается.
Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 17 голов и 4 ассиста в 45 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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