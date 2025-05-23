Звезда "Манчестер Юнайтед" хочет покинуть клуб этим летом.

Согласно информации от источников издания ESPN, шансы на то, что Алехандро Гарначо сменит клуб этим летом, активно растут после того, как он не попал в стартовый состав команды в финале Лиги Европы.

Сейчас ожидается, что представители «красных дьяволов» и окружение Гарначо проведут встречу в ближайшие дни для того, чтобы обсудить уход аргентинского игрока уже в летнее трансферное окно. Нападающий недоволен своим положением в команде под руководством Рубена Аморима.

Отмечается, что представители Гарначо ожидают интерес со стороны других клубов АПЛ и Саудовской Аравии. Зимой за ним следил "Челси" и "Наполи".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезона 20-летний Алехандро Гарначо забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 58 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.