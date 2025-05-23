Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб этим летом
Нападающий недоволен своим положением в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда "Манчестер Юнайтед" хочет покинуть клуб этим летом.
Согласно информации от источников издания ESPN, шансы на то, что Алехандро Гарначо сменит клуб этим летом, активно растут после того, как он не попал в стартовый состав команды в финале Лиги Европы.
Сейчас ожидается, что представители «красных дьяволов» и окружение Гарначо проведут встречу в ближайшие дни для того, чтобы обсудить уход аргентинского игрока уже в летнее трансферное окно. Нападающий недоволен своим положением в команде под руководством Рубена Аморима.
Отмечается, что представители Гарначо ожидают интерес со стороны других клубов АПЛ и Саудовской Аравии. Зимой за ним следил "Челси" и "Наполи".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезона 20-летний Алехандро Гарначо забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 58 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Популярное сейчас
- ФОТО. Шахтер показал новую форму на следующий сезон
- Скрипник отреагировал на информацию о своем возвращении в Зарю
- Известен транслятор КЧМ, Модрич попрощался с Реалом, а Юнайтед пока не прощается с Аморимом. Главные новости за 22 мая
- Челси подает в суд? В НОК Украины пояснили, почему так долго нет информации о пробе B Мудрика
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения