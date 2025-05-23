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Тренер Ньюкасла высказался о трансферных планах клуба на лето

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Ньюкасла высказался о трансферных планах клуба на лето

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился своими мыслями относительно летних трансферных планов клуба.

"Вы должны действовать быстро, потому что обычно лучшие из доступных вариантов уходят достаточно быстро. Если вы слишком поздно отреагируете, то можете потерять потенциальные трансферы, которые могут сыграть решающую роль.

Я придерживаюсь мнения, что нужно быть готовым в любой момент. Мы гордимся тем, что быстро определяем свои цели, но затем должны немедленно действовать", - сказал специалист.

Напомним, что "Ньюкасл" 25 мая сыграет против "Эвертона". Начало - в 18:00 по Киеву.

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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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