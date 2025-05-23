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Гвардиола - о возвращении Родри: Мы должны быть осторожными

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Сейчас лидер "горожан" находится не в лучшей форме

Гвардиола - о возвращении Родри: Мы должны быть осторожными

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о возвращении Родри на футбольное поле в матче 37-го тура АПЛ против "Борнмута" (3:1), в котором 28-летний испанец отыграл лишь 8 минут.

"Мы очень рады, что он вернулся, но Родри находится сейчас не в своей лучшей форме, поэтому нам нужно быть с ним осторожными. В следующем сезоне, возможно, это будет не тот Родри, каким он был раньше, ведь ему понадобится очень много времени на то, чтобы полностью восстановиться. У него была очень серьезная травма. В следующем матче он не выйдет на поле в стартовом составе, он еще не готов играть с первых минут".

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Напомним, что из-за травмы крестообразных связок правого колена Родри пропустил 47 матчей "Манчестер Сити" во всех турнирах этого сезона. Последний раз испанец выходил на поле в стартовом составе еще в сентябре 2024 года.

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Манчестер Сити Родри Пеп Гвардиола
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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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