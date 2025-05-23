Действующие чемпионы Бундеслиги следят за талантливым вингером "Брайтона".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Sport, мюнхенская "Бавария" продолжает наблюдать за Каору Митомой из "Брайтона", который остается в их списке трансферных целей на лето. Руководство "красных" изучает доступные варианты для усиления атаки своей команды на следующий сезон.

Ранее авторитетное издание BILD сообщало, что 28-летний японец может стать потенциальной заменой для Лероя Сане, ведь его контракт с клубом истекает этим летом. Трансфер Митомы обойдется "Баварии" в 40-45 млн евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Каору Митома забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 35 матчах за "Брайтон" в АПЛ.