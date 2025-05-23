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Действующие чемпионы Бундеслиги следят за талантливым вингером Брайтона
Нападающий может переехать в Германию
Getty Images / Global Images Ukraine
Действующие чемпионы Бундеслиги следят за талантливым вингером "Брайтона".
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Sport, мюнхенская "Бавария" продолжает наблюдать за Каору Митомой из "Брайтона", который остается в их списке трансферных целей на лето. Руководство "красных" изучает доступные варианты для усиления атаки своей команды на следующий сезон.
Ранее авторитетное издание BILD сообщало, что 28-летний японец может стать потенциальной заменой для Лероя Сане, ведь его контракт с клубом истекает этим летом. Трансфер Митомы обойдется "Баварии" в 40-45 млн евро.
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В этом сезоне Каору Митома забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 35 матчах за "Брайтон" в АПЛ.
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