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Действующие чемпионы Бундеслиги следят за талантливым вингером Брайтона

Англия
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Действующие чемпионы Бундеслиги следят за талантливым вингером Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Действующие чемпионы Бундеслиги следят за талантливым вингером "Брайтона".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Sport, мюнхенская "Бавария" продолжает наблюдать за Каору Митомой из "Брайтона", который остается в их списке трансферных целей на лето. Руководство "красных" изучает доступные варианты для усиления атаки своей команды на следующий сезон.

Ранее авторитетное издание BILD сообщало, что 28-летний японец может стать потенциальной заменой для Лероя Сане, ведь его контракт с клубом истекает этим летом. Трансфер Митомы обойдется "Баварии" в 40-45 млн евро.

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В этом сезоне Каору Митома забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 35 матчах за "Брайтон" в АПЛ.

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Бавария (Мюнхен) Брайтон энд Хоув Альбион Каору Митома
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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