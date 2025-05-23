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Тренер Ньюкасл - о матче против Эвертона: Мы знаем, что должны делать
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался относительно предстоящего матча против "Эвертона".
"Их было трудно обыграть, и они не пропускали много голов. У них также есть угрозы в команде. Поэтому мы должны быть сосредоточенными на том, что нам нужно сделать, чтобы выиграть игру.
Я не думаю, что мы можем ждать каких-либо услуг от кого-то - мы можем делать только свое дело. Что касается нас, то мы знаем, что должны делать", - сказал специалист.
Напомним, что "Ньюкасл" 25 мая сыграет против "Эвертона".
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