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Тренер Ньюкасл - о матче против Эвертона: Мы знаем, что должны делать

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Ньюкасл - о матче против Эвертона: Мы знаем, что должны делать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался относительно предстоящего матча против "Эвертона".

"Их было трудно обыграть, и они не пропускали много голов. У них также есть угрозы в команде. Поэтому мы должны быть сосредоточенными на том, что нам нужно сделать, чтобы выиграть игру.

Я не думаю, что мы можем ждать каких-либо услуг от кого-то - мы можем делать только свое дело. Что касается нас, то мы знаем, что должны делать", - сказал специалист.

Напомним, что "Ньюкасл" 25 мая сыграет против "Эвертона".

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Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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