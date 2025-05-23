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Томас Тухель высказался о возможном возвращении защитника Арсенала в сборную Англии

Англия

Немецкий специалист считает, что сейчас для этого не лучшее время

Томас Тухель высказался о возможном возвращении защитника Арсенала в сборную Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о возможном возвращении защитника лондонского "Арсенала" Бена Уайта в национальную команду.

"Он достиг очень значительного прогресса. Мы поговорили и решили, что сейчас это не лучший момент, потому что очень скоро он станет отцом. Его ребенок должен родиться во время тренировочных сборов, желаем всего наилучшего. Бен набирает форму после травмы, что тоже является важным фактором. В будущем мы на него рассчитываем".

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Напомним, что последний раз Бен Уайт вызывался в сборную Англии на время чемпионата мира 2022 года в Катаре, однако он был вынужден покинуть лагерь "Трех львов" из-за конфликта с тогдашним наставником команды Гаретом Саутгейтом.

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Англия Арсенал (Лондон) Томас Тухель Национальная сборная Англии Бен Уайт
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Источник:
Evening Standard
Опубликовал: Андрей Журба
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