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Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф Чемпионшипа
Джоб Беллингем попытается помочь своей команде сенсационно выйти в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Финал Чемпионшипа в этом сезоне, как и всегда, обещает быть невероятно принципиальным противостоянием. Однако на этот раз, кажется, есть очевидный фаворит и это "Шеффилд Юнайтед".
Возможно, это будет последний матч для Джоба Беллингема за "черных котов". Но если он поможет команде выйти в АПЛ, то можно и остаться.
Стартовый свисток прозвучит в 17:01 по киевскому времени в субботу, 24 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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