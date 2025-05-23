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Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф Чемпионшипа

Англия

Джоб Беллингем попытается помочь своей команде сенсационно выйти в АПЛ

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф Чемпионшипа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Финал Чемпионшипа в этом сезоне, как и всегда, обещает быть невероятно принципиальным противостоянием. Однако на этот раз, кажется, есть очевидный фаворит и это "Шеффилд Юнайтед".

Возможно, это будет последний матч для Джоба Беллингема за "черных котов". Но если он поможет команде выйти в АПЛ, то можно и остаться.

Стартовый свисток прозвучит в 17:01 по киевскому времени в субботу, 24 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд"
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Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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