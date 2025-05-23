Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф Чемпионшипа

Финал Чемпионшипа в этом сезоне, как и всегда, обещает быть невероятно принципиальным противостоянием. Однако на этот раз, кажется, есть очевидный фаворит и это "Шеффилд Юнайтед".

Возможно, это будет последний матч для Джоба Беллингема за "черных котов". Но если он поможет команде выйти в АПЛ, то можно и остаться.

Стартовый свисток прозвучит в 17:01 по киевскому времени в субботу, 24 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд" Смотреть трансляцию

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