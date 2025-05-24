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Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф Чемпоиншипа
Крис Уайлдер на пути к очередному выходу в АПЛ вместе с "клинками"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Шеффилд Юнайтед" — главный фаворит финала. Они провели неплохой сезон в Чемпионшипе и финишировали на третьем месте. Недаром они считаются главными фаворитами финала. Остается последний шаг - обыграть "Сандерленд". Смогут ли его сделать «клинки»?
Стартовый свисток прозвучит в 17:01 по киевскому времени в субботу, 24 мая.
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Чемпионшип. Плей-офф. Финал.
24 мая. 17:01. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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