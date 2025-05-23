  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Наставник Ноттингем Форест высказался о слухах относительно возможного перехода в Рому

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Ноттингем Форест высказался о слухах относительно возможного перехода в Рому

Англия

Вы действительно думаете, что я буду тратить на это время? (с)

Наставник Ноттингем Форест высказался о слухах относительно возможного перехода в Рому

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался о слухах относительно возможного перехода в "Рому" на пост главного тренера команды.

"Вы действительно думаете, что я буду тратить на это время? Мне нужно много думать и готовиться, мой главный фокус - это подготовка команды, поиск лучших решений и деталей для игроков - и ничего больше", - сказал специалист.

Добавим, что контракт Нуну Эшпириту Санту с "Ноттингем Форест" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Читайте такжеФиниш в УПЛ, АПЛ, Серии А и Примере. Плюс финал Лиги Европы. Расписание футбола на 19 – 25 мая
По теме
yellow-arrow
На фоне интереса от других клубов. Челси хочет продлить контракт с ключевым игроком команды
yellow-arrow
Томас Тухель высказался о возможном возвращении защитника Арсенала в сборную Англии
yellow-arrow
Тренер Ньюкасл - о матче против Эвертона: Мы знаем, что должны делать
Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости