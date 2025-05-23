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Наставник Ноттингем Форест высказался о слухах относительно возможного перехода в Рому
Вы действительно думаете, что я буду тратить на это время? (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался о слухах относительно возможного перехода в "Рому" на пост главного тренера команды.
"Вы действительно думаете, что я буду тратить на это время? Мне нужно много думать и готовиться, мой главный фокус - это подготовка команды, поиск лучших решений и деталей для игроков - и ничего больше", - сказал специалист.
Добавим, что контракт Нуну Эшпириту Санту с "Ноттингем Форест" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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