Наставник Ноттингем Форест высказался о слухах относительно возможного перехода в Рому

Наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался о слухах относительно возможного перехода в "Рому" на пост главного тренера команды.

"Вы действительно думаете, что я буду тратить на это время? Мне нужно много думать и готовиться, мой главный фокус - это подготовка команды, поиск лучших решений и деталей для игроков - и ничего больше", - сказал специалист.