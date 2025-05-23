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На фоне интереса от других клубов. Челси хочет продлить контракт с ключевым игроком команды
Его нынешнее соглашение с клубом действует до 2031 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" хочет продлить контракт с ключевым игроком команды на фоне интереса от других клубов несмотря на то, что его действующее соглашение с "синими" действует до конца июня 2031 года.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство лондонского клуба планирует в ближайшее время провести переговоры с Мойзесом Кайседо и его представителями, чтобы договориться о продлении сотрудничества. Клуб показал свои намерения 23-летнему эквадорскому полузащитнику, что хочет сохранить его в команде.
Ранее появлялась информация о том, что один из топ-клубов Саудовской Аравии хочет подписать Мойзеса Кайседо.
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В текущем сезоне Мойзес Кайседо провел 43 матча за "Челси" во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
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