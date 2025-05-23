Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Борнмута высказался о будущем вратаря, арендованного в Челси
Думаю, обе стороны очень довольны арендой (с)
фото из свободных источников
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал будущее голкипера Кепы Аррисабалаги, который провел успешный сезон в команде на правах аренды из "Челси".
"Я думаю, это вопрос переговоров с самим Кепой и с "Челси". Думаю, обе стороны очень довольны арендой.
Я думаю, он показал себя очень хорошо, а его характер и опыт были очень ценны для нас. В очень молодой команде иметь кого-то с его опытом регулярной борьбы за титулы было очень здорово", - сказал Ираола.
Добавим, что Аррисабалага в текущем сезоне сыграл 34 матча, из которых 8 поединков провел на ноль.
Популярное сейчас
- Известны результаты жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне
- Скрипник отреагировал на информацию о своем возвращении в Зарю
- Экс-кипер Динамо покинет клуб УПЛ по окончании сезона
- Два европейских клуба предлагают Лунину более выгодные финансовые условия, чем у него в Реале, - СМИ
- Карим Бензема купил новый BMW за 138 тысяч фунтов — пополнение в автопарке звёздного футболиста
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены