Тренер Борнмута высказался о будущем вратаря, арендованного в Челси

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал будущее голкипера Кепы Аррисабалаги, который провел успешный сезон в команде на правах аренды из "Челси".

"Я думаю, это вопрос переговоров с самим Кепой и с "Челси". Думаю, обе стороны очень довольны арендой.

Я думаю, он показал себя очень хорошо, а его характер и опыт были очень ценны для нас. В очень молодой команде иметь кого-то с его опытом регулярной борьбы за титулы было очень здорово", - сказал Ираола.