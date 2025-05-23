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Тренер Борнмута высказался о будущем вратаря, арендованного в Челси

Англия

Думаю, обе стороны очень довольны арендой (с)

Тренер Борнмута высказался о будущем вратаря, арендованного в Челси

фото из свободных источников

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Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал будущее голкипера Кепы Аррисабалаги, который провел успешный сезон в команде на правах аренды из "Челси".

"Я думаю, это вопрос переговоров с самим Кепой и с "Челси". Думаю, обе стороны очень довольны арендой.

Я думаю, он показал себя очень хорошо, а его характер и опыт были очень ценны для нас. В очень молодой команде иметь кого-то с его опытом регулярной борьбы за титулы было очень здорово", - сказал Ираола.

Добавим, что Аррисабалага в текущем сезоне сыграл 34 матча, из которых 8 поединков провел на ноль.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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