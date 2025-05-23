"Я желаю ему всего наилучшего". Тренер Фулхэма высказался об уходе Де Брюйне из Манчестер Сити

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва высказался об уходе полузащитника Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити".

"Он был большой частью успеха "горожан". Когда вы играете против команды или руководите клубом, всегда есть опасный игрок, и было приятно просто наблюдать за ним как за футболистом, если вы нейтральный. Я желаю ему всего наилучшего", - сказал специалист.