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"Я желаю ему всего наилучшего". Тренер Фулхэма высказался об уходе Де Брюйне из Манчестер Сити

Англия

Специалист высказался об игре бельгийца

"Я желаю ему всего наилучшего". Тренер Фулхэма высказался об уходе Де Брюйне из Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва высказался об уходе полузащитника Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити".

"Он был большой частью успеха "горожан". Когда вы играете против команды или руководите клубом, всегда есть опасный игрок, и было приятно просто наблюдать за ним как за футболистом, если вы нейтральный. Я желаю ему всего наилучшего", - сказал специалист.

Напомним, что Кевин Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Вольфсбурга" за 76 млн евро.

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Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити Марку Силва Кевин Де Брюйне
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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