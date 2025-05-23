В список целей Арсенала на лето попал на только талантливый вингер Реала

В список трансферных целей "Арсенала" на лето попал на только талантливый вингер "Реала". Лондонский топ-клуб также интересуется звездой Серии А, который является одним из лучших бомбардиров в чемпионате Италии в этом сезоне.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "канониров" на данный момент рассматривает доступные варианты на рынке среди вингеров, поэтому они наблюдают за Адемолой Лукманом из "Аталанты". Переговоры с агентами и клубами продолжаются. Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта полностью вовлечен в процесс поиска нового нападающего.

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В этом сезоне Адемола Лукман забил 20 голов и отдал 7 ассистов в 37 матчах за "Аталанту" в Серии А и Лиге чемпионов. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.