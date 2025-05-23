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Тренер Ливерпуля: Я пока не знаю, будет ли у нас тот момент, чтобы показывать результаты сезон за сезоном

Англия

Специалист также рассказал о Мохамеде Салахе

Тренер Ливерпуля: Я пока не знаю, будет ли у нас тот момент, чтобы показывать результаты сезон за сезоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими мыслями относительно формирования победного духа в команде и ожиданий от нового сезона.

"Я пока не знаю, будет ли у нас тот момент, чтобы показывать результаты сезон за сезоном. Посмотрим 8 июля, когда мы снова соберемся вместе.

Многие выигрывали лигу, но не многие выигрывали несколько сезонов подряд.

Не у всех есть этот элитный менталитет. Посмотрите на Мохамеда Салаха, который находится в таком состоянии уже семь лет подряд. Он был самым здоровым, когда мы приехали на предсезонку. Это необходимо, чтобы стать серийным победителем", - сказал Слот.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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